Пётр Ян вышел на бой с Сонг Ядонгом на UFC 299 с российским флагом

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открывает поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна, соперником которого является китайский боец Сонг Ядонг.

На бой с Сонг Ядонгом Пётр Ян вышел с российским флагом.

Фото: Скрин телетрансляции

Этот поединок станет первым для российского бойца после трёх поражений подряд и может позволить ему вернуться в титульную гонку.