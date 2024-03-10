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Появились судейские записки боя Пётр Ян — Сонг Ядонг на UFC 299

Появились судейские записки боя Пётр Ян — Сонг Ядонг на UFC 299
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В ночь с 9 на 10 марта в американском Майами проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард соревнований был открыт поединком между экс-чемпионом промоушена российским бойцом Петром Яном и Сонг Ядонгом из Китая.

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Пётр Ян (W) - Сонг Ядонг
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Сонг Ядонг

Появились судейские записки этого поединка:

Бой продлился все три запланированных раунда и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Поединок с Сонг Ядонгом стал первым выигранным боем российского экс-чемпиона UFC после трёх поражений подряд.

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