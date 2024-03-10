Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени на UFC 299

В ночь на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» проходит турнир UFC 299. В соглавном поединке бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию.

Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

В последний раз Порье выходил в октагон на реванш с Джастином Гэтжи 29 июля 2023 года на турнире UFC 291. Тогда победу одержал Гэтжи, нокаутировавший своего визави хай-киком. В активе Дастина 30 побед и восемь поражений.

Бенуа Сен-Дени идёт на серии из пяти досрочных побед. В последний раз он дрался на турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября 2023 года. Его оппонентом стал американский ветеран Мэтт Фревола, которого Бенуа нокаутировал хай-киком в первом раунде. В активе Сен-Дени 13 побед и два поражения.