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Шон О'Мэлли победил Марлона Веру и защитил чемпионский титул UFC

Шон О'Мэлли победил Марлона Веру и защитил чемпионский титул UFC
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С 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.

В своём последнем бою, который состоялся 19 августа 2023 года на турнире UFC 292, Шон нокаутировал Алджамейна Стерлинга, став новым чемпионом UFC в легчайшем весе. На том же турнире одержал свою последнюю победу и Марлон Вера. Тогда эквадорцу удалось выиграть у Педро Муньоса единогласным решением судей.

После сегодняшнего боя в профессиональной карьере О'Мэлли 18 побед и одно поражение, которое американец потерпел в поединке именно с Верой 15 августа 2020 года.

У Марлона Веры 22 победы и девять поражений.

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Шон О'Мэлли (W) - Марлон Вера
10 марта 2024, воскресенье. 08:40 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Марлон Вера
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