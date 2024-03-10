Сен-Дени заявил, что выходил на бой с Порье, будучи заражённым стафилококковой инфекцией

Французский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе UFC, Бенуа Сен-Дени заявил, что выходил на поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе Дастином Порье со стафилококковой инфекцией. Порье нокаутировал Сен-Дени во втором раунде.

«Привет, Франция. К сожалению, этим вечером я не смог выложиться по полной. Моё тело не справлялось после недели приёма антибиотиков для борьбы со стафилококковой инфекцией. Я был в октагоне, но моё тело отсутствовало и не реагировало как обычно. У меня был только один раунд, чтобы показать хоть что-то. Мне жаль, что я подвёл вас. Я вернусь сильнее. Спасибо Дастину за то, что принял этот бой. Лично я не мог от такого отказаться. Спасибо всем за поддержку», — написал Бенуа в своих социальных сетях.