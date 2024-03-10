Конор Макгрегор отреагировал на поединок между Порье и Сен-Дени

Ирландский боец и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор впечатлён поединком между экс-обладателем титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастином Порье и французским проспектом Бенуа Сен-Дени.

«Прекрасная битва французских мальчиков. Поздравляю вас, Дастин, Бенуа», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени стал соглавным боем на турнире UFC 299, который прошёл сегодня, 10 марта, в Майами. Очная встреча завершилась победой Дастина Порье нокаутом во втором раунде. Для Сен-Дени это поражение стало первым досрочным в профессиональной карьере.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с 11 июля 2021 года. В последний раз он проводил третий бой с Дастином Порье на турнире UFC 264. В конце первого раунда Конор сломал левую ногу, в результате чего судьи присудили победу Бриллианту.