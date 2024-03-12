Дастин Порье предполагает, что может финишировать Ислама Махачева

Экс-обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье считает, что может финишировать действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.

«Я не собираюсь прекращать залезать в «‎гильотину» (удушающий приём, использующийся в бразильском джиу-джитсу — Прим. «‎Чемпионата»). И Бенуа не смог поймать меня. Я сам засунул голову в этот захват около пяти раз. Не знаю, должен ли я прекратить пытаться задушить кого-то «‎гильотиной», но я не остановлюсь. К тому же, я действительно часто сильно прикладываюсь в спаррингах так, что могу лишить людей сознания – но этого я никогда не делаю в поединке. Возможно, я мог бы победить Ислама, используя эту силу, которая заключена в моих руках», — приводит слова Порье портал Low Kick MMA.