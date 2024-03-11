«Хук Порье является лучшим в мире ММА». Майкл Чендлер — о победе Порье над Сен-Дени

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер отреагировал на победу экс-обладателя временного пояса чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье над французским проспектом Бенуа Сен-Дени.

«Я бы рискнул сказать, что на данный момент хук Дастина Порье является лучшим в мире ММА. Он бьёт его очень впечатляюще. Я не готов утверждать, но ходят слухи, что Порье правша, но дерётся в стойке левши, что делает его левую руку самой доминирующей рукой. Слава, Порье», — написал Майкл Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, Дастин Порье провёл поединок против Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта. Их бой стал соглавным на данном турнире. Бой завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.