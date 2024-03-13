Уиттакер объяснил, почему бой с О'Мэлли будет для Двалишвили трудным

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался о возможном противостоянии между обладателем титула UFC в легчайшей весовой категории Шоном О’Мэлли из США и грузином Мерабом Двалишвили.

«Бой Мераба и Шона — это не самая лучшая затея. У Шона есть чувство дистанции и креативность, не говоря уже о том, что у него богатый набор навыков, большой арсенал. Вспомните, как он выбросил удар коленом в бою с Марлоном Верой, когда тот опустил голову. Если вы думаете, что он не будет отрабатывать такие удары на Мерабе, то вы ошибаетесь. Плюс Шон уже показал свой тайминг в бою с Алджамейном Стерлингом, который феноменально выступал в легчайшем дивизионе», — сказал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast.