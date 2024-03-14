Нганну ответил, собирается ли он уходить из бокса после поражения в бою с Джошуа

Камерунский экс-обладатель пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсис Нганну рассказал о своих планах после поражения в боксёрском поединке с Энтони Джошуа.

«Сейчас я точно не знаю, какой бой буду искать дальше. Я знаю, что возьму некоторое время, чтобы отдохнуть, сосредоточиться на себе, а потом, когда буду готов, вернусь к тренировкам. Тогда мы сможем начать обсуждать бои. А пока мы будем просто жить. Потому что всегда помните, что неважно, какая у вас профессия, всегда есть жизнь, и у нас она продолжается и будет продолжаться.

Я не закончил с боксом и не закончил с ММА. В принципе, сейчас у меня есть соперник в PFL — Ренан Феррейра. Это будет мой будущий соперник в PFL, но, опять же, в будущем у меня ещё много боёв. Я всё ещё могу совмещать виды спорта. Я всё ещё собираюсь заниматься и тем, и другим», — приводит слова Нганну MMA Fighting.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри завершился победой Фьюри раздельным решением судей.