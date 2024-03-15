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Сен-Дени: я вернусь, чтобы показать вам свой прогресс и заслужить реванш с луизианцем

Сен-Дени: я вернусь, чтобы показать вам свой прогресс и заслужить реванш с луизианцем
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Французский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе, Бенуа Сен-Дени прокомментировал поражение в поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

«Я дрался с Порье, будучи полностью обезвоженным. Я очень разочарован поражением, но более разочарованным я был бы, если бы отказался от такой возможности. Моя цель — вернуться в зал и исправить некоторые параметры, которыми нельзя пренебрегать. Теперь я никогда более не дам вам усомниться в себе. Бог подвергает нас испытаниям во многих отношениях, я счастлив, что меня окружают и поддерживают хорошие люди. Я вернусь, чтобы в следующих боях показать вам свой прогресс и затем заслужить реванш с луизианцем», — написал в своих социальных сетях Сен-Дени.

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