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Соннен: результат оказался на стороне Порье, но выступление вечера за Сен-Дени

Соннен: результат оказался на стороне Порье, но выступление вечера за Сен-Дени
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен дал комментарий по поводу выступления француза Бенуа Сен-Дени в поединке с представителем США Дастином Порье.

«После боя Сен-Дени начал оправдываться тем, что принимал антибиотики в связи со стафилококком. Даже не знаю, что сказать по этому поводу, чтобы не обидеть его… Это было одно из лучших выступлений вечера. Результат оказался на стороне Порье, но выступление вечера за Сен-Дени. Он его обошёл.

Но эти оправдания… Я никогда не видел, чтобы люди принимали это. Никогда не видел, чтобы эти отговорки работали», — приводит слова Соннена MMA News.

Напомним, в ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

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