Махачев: уровень Порье — вечный претендент

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался об американском ветеране дивизиона Дастине Порье.

«Его уровень — вечный претендент. Сколько раз он проиграл в бою за титул? Два? Три?» – написал Махачев в соцсети X (ранее Twitter).

Дастину Порье 35 лет. Американец дебютировал в престижнейшей организации мира в январе 2011 года и всего провёл 30 боёв, одержав 23 победы и потерпев семь поражений. Порье дважды претендовал на титул, однако оба раза уступил досрочно: Хабибу Нурмагомедову в сентябре 2019-го и бразильцу Чарльзу Оливейре в декабре 2021-го.

В своём последнем бою на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.