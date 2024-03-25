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Махачев: уровень Порье — вечный претендент

Махачев: уровень Порье — вечный претендент
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался об американском ветеране дивизиона Дастине Порье.

«Его уровень — вечный претендент. Сколько раз он проиграл в бою за титул? Два? Три?» – написал Махачев в соцсети X (ранее Twitter).

Дастину Порье 35 лет. Американец дебютировал в престижнейшей организации мира в январе 2011 года и всего провёл 30 боёв, одержав 23 победы и потерпев семь поражений. Порье дважды претендовал на титул, однако оба раза уступил досрочно: Хабибу Нурмагомедову в сентябре 2019-го и бразильцу Чарльзу Оливейре в декабре 2021-го.

В своём последнем бою на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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