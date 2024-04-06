Усик признался, что Владимир Кличко помогает ему перед боем с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик сообщил, что Владимир Кличко, встречавшийся в ринге с Тайсоном Фьюри, даёт ему советы перед поединком с британцем.

«Да, мы говорим с Владимиром. Владимир даёт мне советы, но сейчас это секрет», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее бывший соперник Усика, британский ветеран Дерек Чисора дал совет Фьюри перед боем с украинцем.