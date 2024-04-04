«Не стоит даже пытаться». Чисора дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора, трижды встречавшийся в ринге со звёздным соотечественником Тайсоном Фьюри, дал ему совет в преддверии поединка с украинцем Александром Усиком.

«Думаю, Тайсон попытается нокаутировать Усика, поскольку хочет сделать заявление. Но, как по мне, ему не стоит даже пытаться добиваться досрочной победы. Ему следует сосредоточиться на боксе и оставаться активным на протяжении всего боя. Усику будет выгодно, если его попытаются нокаутировать», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.