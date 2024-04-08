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«Для меня было честью быть с ним всё это время». Абдель-Азиз высказался о Хабибе

«Для меня было честью быть с ним всё это время». Абдель-Азиз высказался о Хабибе
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где комплиментарно высказался о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Абдель-Азиз отметил вклад россиянина в смешанные единоборства, отметив, что он изменил будущее этого спорта.

«Шесть лет назад этот молодой лев из маленького с. Сильди. Он изменил будущее спорта и открыл двери для многих молодых парней, и он заставил нас гордиться тем, что мы мусульмане, и он оставил нам много крылатых фраз: send me location, let’s go with your chicken, this is number one bullshit, tomorrow night I’m gonna smash your boy and first of all I want to say Alhamdulillah. Для меня было честью быть с ним всё это время», — написал Абдель-Азиз, прикрепив к сообщению фото Хабиба.

Фото: Социальные сети Али Абдель-Азиза

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