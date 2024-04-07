Безумие перед боем, конфликт с Лобовым и нападение Конора. Так Хабиб стал чемпионом UFC

В январе 2012 года Хабиб Нурмагомедов успешно дебютировал в UFC и стал первым российским бойцом за последние 10 лет, побеждавшим под эгидой промоушена. Свою конечную цель Орёл не скрывал и с самого начала был нацелен на то, чтобы стать чемпионом. 7 апреля 2018 года, ровно шесть лет назад, он пришёл к этой цели. И сегодня мы вспоминаем, что окружало тот бой и почему всё, что происходило в течение бойцовской недели, затмило сам титульник.

Турнир UFC 223 из ожидаемого стремительно превращался в тотальный провал. Изначально соперником Хабиба в титульном бою должен был стать временный чемпион организации Тони Фергюсон. Тогда оба шли на шикарных победных сериях, и бой выглядел максимально логично. Но за неделю до турнира американец выбыл, порвав крестообразные связки. Это был тот самый случай с нелепой травмой, полученной после того, как Фергюсон споткнулся на съёмочной площадке. Ещё чуть раньше главный спонсор команды Eagles Зиявудин Магомедов был арестован в России. И это только начало недели боя.

Экстренной заменой стал чемпион полулёгкого веса Макс Холлоуэй, которого выдернули на недельном уведомлении. И это выглядело жестом отчаяния. Интересно, что спустя 5,5 года другой чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски так же спасал бой с участием другого российского чемпиона. До того, как начался пул официальных мероприятий перед турниром, случился ещё один примечательный момент.

Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На том же турнире должен был выступить Артём Лобов, и именно тогда случилась знаменитая стычка между ним и Хабибом, где прозвучала уже легендарная фраза «больше не говори такие вещи». Лобов чуть ранее в интервью жёстко высказался о Нурмагомедове, но при личной встрече всё отрицал: «Я такого не говорил».

Пресс-конференция и дуэль взглядов перед боем Хабиба и Холлоуэя прошла без ярких высказываний и скандалов. Главное было припасено на оставшиеся дни — в Нью-Йорк прибыл Конор Макгрегор. После медиадня бойцы, в нём участвовавшие, отправлялись в отель на автобусе. В тот момент появился Ноториус в компании Лобова, Ислама Бадургова и нескольких ирландцев. Конор бросил тележку в автобус, разбил стекло и вызывал Хабиба. Двери были заблокированы, никто не вышел, но зато двое бойцов получили травмы в результате этого нападения и снялись с турнира — это Майкл Кьеза и Рэй Борг. Кстати, в том же автобусе был и Эл Яквинта, чьим соперником на том ивенте должен был стать Пол Фельдер.

Права принадлежат UFC.

Позже Хабиб в своей автобиографии высказывал предположение, что появление Конора было запланировано. Нурмагомедов отметил, что от него потребовали приехать на медиадень только с одним представителем команды, двери автобуса закрыли, а водитель в момент нападения сдавал назад, а не попытался уехать с арены. Так или иначе, эпизод с нападением Макгрегора на автобус вошёл в историю.

Пока с Конором разбиралась полиция, началось официальное взвешивание к турниру. Первой инфобомбой стало то, что Холлоуэй не был допущен к бою Атлетической комиссией Нью-Йорка, которая посчитала, что Макс плохо себя чувствует. Первой заменой стал Энтони Петтис. На том турнире он должен был драться с Кьезой, который выбыл. Петтис провалил первую попытку взвешивания (не хватило согнать 0,2 фунта), а во второй раз взвешиваться не стал и, по слухам, запросил $ 1 млн, в чём ему было отказано.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Затем была попытка привлечь к титульнику Пола Фельдера, и она тоже была заблокирована Атлетической комиссией. Фельдер не входил в топ-15, ему запретили драться за пояс. Оставался лишь соперник Пола Эл Яквинта — риелтор, который провёл лишь один бой за последние три года, воевал с UFC из-за гонораров и занимал 11-е место в рейтинге. И там тоже вышел казус. Так как все замены происходили в экстренном порядке, то Яквинту никто не рассматривал. Эл спокойно взвесился перед боем с Фельдером, слегка перевесил, что было нормой для рейтингового боя, но не допускалось для титульника. А отправить американца на весы во второй раз было невозможно — он сразу же отправился отъедаться. Спас ситуацию Али Абдель-Азиз. Менеджер Хабиба предложил взвесить… трусы Яквинты. Так и сделали, результат был около 100 граммов, и этого хватило для допуска — титульник был спасён, так как, по сути, Эл уложился бы в вес, если бы разделся догола.

Что касается самого боя, то запомнили его куда меньше, чем все те события, которые предваряли турнир. Хабиб доминировал над Яквинтой от первой до последней минуты. Помимо борьбы, в которой Эл чудом выживал в граунд-энд-паунд, Нурмагомедов продемонстрировал и неплохой прогресс в стойке. По первым двум раундам казалось, что Яквинта не дотерпит до финального гонга, но боец показал чудеса выживаемости. Хабиб же показал публике, что умеет грамотно работать джебом, разбил Элу лицо и лишь время от времени возвращал поединок в партер.

Яквинта не сумел навязать конкуренции в этом поединке, что было ожидаемо и исходя из уровня бойцов, и принимая во внимание все нюансы, предшествовавшие бою. Хабиб в первый и в последний раз прошёл дистанцию в пять раундов. Судьи оценили доминацию, отдав все пять раундов российскому бойцу. Причём все выставили счёт 10-8 во втором раунде, а двое судей поставили аналогичные цифры и в заключительной пятиминутке. Итого — 50-44, 50-43, 50-43. Спустя 23 года после чемпионства Олега Тактарова в UFC появился новый обладатель титула из России.

Дальше Хабиб получил бой с Конором Макгрегором и стал настоящей звездой. Титульный бой с Яквинтой и рядом не стоял по ажиотажу с этой встречей. Однако это уже совсем другая история.