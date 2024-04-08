Источник: Икрам Алискеров выступит 16 июня, есть соперник

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США), сообщается в социальных сетях ресурса Laerte Viana.

Соперником Алискерова станет 34-летний бразилец Андре Муниз (24-6). На счету бойца шесть побед и два поражения в UFC.

Икраму Алискерову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC 294 в октябре Алискеров победил бразильца Ворли Алвеса техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах на счету бойца 15 побед и одно поражение (от Хамзата Чимаева).