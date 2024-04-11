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Царукян рассказал, до какого возраста он рассчитывает стать чемпионом UFC

Царукян рассказал, до какого возраста он рассчитывает стать чемпионом UFC
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал, что поставил себе цель стать чемпионом промоушена до того, как ему исполнится 37 лет.

«Без разницы, в каком возрасте – от 27 до 37 лет. Я поставил себе ограничение до 37 лет. Я должен стать чемпионом за ближайшие 10 лет. Если не стану чемпионом, то, скорее всего, закончу карьеру», — приводит слова Царукяна Metaratings.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде спортивного мероприятия поединок проведёт Арман Царукян, противостоять которому будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

В смешанных единоборствах на счету Царукяна 21 победа и три поражения. В активе Оливейры 34 победы при девяти поражениях.

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