Царукян рассказал, до какого возраста он рассчитывает стать чемпионом UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал, что поставил себе цель стать чемпионом промоушена до того, как ему исполнится 37 лет.

«Без разницы, в каком возрасте – от 27 до 37 лет. Я поставил себе ограничение до 37 лет. Я должен стать чемпионом за ближайшие 10 лет. Если не стану чемпионом, то, скорее всего, закончу карьеру», — приводит слова Царукяна Metaratings.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде спортивного мероприятия поединок проведёт Арман Царукян, противостоять которому будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

В смешанных единоборствах на счету Царукяна 21 победа и три поражения. В активе Оливейры 34 победы при девяти поражениях.