Стерлинг: почему бы не обойти всех парней в топе и встретиться с Топурией

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассчитывает получить поединок с Илией Топурией после победы над Келвином Каттаром.

«Мне кажется, что у меня получится получить титульный бой в полулёгком весе, если Макс победит Гэтжи. Тогда, если я смогу победить и буду чувствовать себя в норме, то почему бы не обойти всех остальных парней в топе и встретиться с Топурией. UFC делают то, что хотят, так что, если они предложат вам титульный бой, то вы будете сумасшедшим, если откажете им. Поэтому, если мне удастся показать себя в прекрасном свете и самому будет комфртно на таком большом турнире, то мне кажется дальше всё образуется само собой», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.