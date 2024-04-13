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Гаджиев высказался о повышенных бонусах на UFC 300

Гаджиев высказался о повышенных бонусах на UFC 300
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение руководства UFC повысить сумму послематчевых бонусов участникам турнира UFC 300. Ранее Дана Уайт объявил, что специально для этого турнира лига повысила сумму бонуса с $ 50 тыс. до $ 300 тыс.

«Есть два момента. Сделав это однажды, придётся делать это всегда. Те, кто был до этого, огорчатся. А те, кто будет после, будут выбивать новые условия. $ 50 тыс. – это уже большая сумма, отличная мотивация. Повышение делу не поможет. Этот турнир уже ничего не спасёт, кроме очень высокого качества поединков, которое мы, возможно, увидим», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, турнира UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

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