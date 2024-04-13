Гаджиев высказался о повышенных бонусах на UFC 300

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение руководства UFC повысить сумму послематчевых бонусов участникам турнира UFC 300. Ранее Дана Уайт объявил, что специально для этого турнира лига повысила сумму бонуса с $ 50 тыс. до $ 300 тыс.

«Есть два момента. Сделав это однажды, придётся делать это всегда. Те, кто был до этого, огорчатся. А те, кто будет после, будут выбивать новые условия. $ 50 тыс. – это уже большая сумма, отличная мотивация. Повышение делу не поможет. Этот турнир уже ничего не спасёт, кроме очень высокого качества поединков, которое мы, возможно, увидим», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, турнира UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.