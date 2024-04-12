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Гаджиев: все мои ожидания от UFC 300 связаны с поединком Царукяна и Оливейры

Гаджиев: все мои ожидания от UFC 300 связаны с поединком Царукяна и Оливейры
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился своими ожиданиями от предстоящего юбилейного турнира UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

«Особенных ожиданий нет. Все мои ожидания связаны с поединком Царукяна и Оливейры. Все остальные бои для меня не так интересны. Да, в главном бою титульник, Перейра и Хилл. Но для меня, как и для всех остальных, мне кажется, это не самое увлекательное, не самое ожидаемое событие», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в главном бою вечера чемпиону UFC в полутяжёлом весе Алексу Перейре предстоит провести первую защиту титула в поединке с экс-обладателем титула UFC в дивизионе до 93 кг Джамалом Хиллом.

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