UFC 300: полное расписание боёв, весь кард турнира

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В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков (время боёв указано по московскому времени).

Ранний предварительный кард

1:00 — Дейвисон Фигерейду — Коди Гарбрандт.

1:25 — Бобби Грин — Джим Миллер.

1:50 — Джессика Андраде — Марина Родригес.

2:15 — Джалин Тёрнер — Ренато Карнейро.

Предварительный кард

3:00 — Содик Юсуфф — Диего Лопес.

3:25 — Холли Холм — Кайла Харрисон.

3:50 — Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг.

4:15 — Иржи Прохазка — Александар Ракич.

Основной кард

5:00 — Бо Никал — Коди Брандейдж.

5:30 — Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

6:00 — Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

6:30 — Вэйли Чжан — Сяонан Янь.

7:00 — Алекс Перейра — Джамал Хилл.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного турнира и событий вокруг него.