UFC 300: полное расписание боёв, весь кард турнира

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков (время боёв указано по московскому времени).
Ранний предварительный кард
1:00 — Дейвисон Фигерейду — Коди Гарбрандт.
1:25 — Бобби Грин — Джим Миллер.
1:50 — Джессика Андраде — Марина Родригес.
2:15 — Джалин Тёрнер — Ренато Карнейро.
Предварительный кард
3:00 — Содик Юсуфф — Диего Лопес.
3:25 — Холли Холм — Кайла Харрисон.
3:50 — Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг.
4:15 — Иржи Прохазка — Александар Ракич.
Основной кард
5:00 — Бо Никал — Коди Брандейдж.
5:30 — Чарльз Оливейра — Арман Царукян.
6:00 — Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.
6:30 — Вэйли Чжан — Сяонан Янь.
7:00 — Алекс Перейра — Джамал Хилл.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного турнира и событий вокруг него.