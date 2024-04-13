UFC 300: шанс Царукяна, дебют Харрисон и три титульных поединка. LIVE

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В предварительном карде состоится женский поединок Холли Холм и Кайлы Харрисон. Там же состоится дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе, его соперником станет Келвин Каттар. А Иржи Прохазка будет биться с Александаром Ракичем.
В главном карде состоится претендентский поединок, в котором зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву.
Затем в октагоне сойдутся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. У них на кону будет стоять пояс BMF.
В соглавном поединке вечера за титул в женском минимальном весе будут биться чемпионка Вэйли Чжан и Сяонань Янь.
А в главном событии вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра и Джамал Хилл.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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😳 Гаджиев: если Царукян будет слишком много говорить, произойдёт то же, что с Макгрегором
Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался в адрес топового бойца UFC Армана Царукяна.
«Царукян сказал, что финишировал бы 23-летнего Хабиба? Этот тезис нельзя опровергнуть, проверить. Нет смысла с этим соглашаться или нет. В теории, наверное, мог. Является ли Царукян более зрелым бойцом, чем Хабиб в 23? Да, однозначно. Но это не значит, что он бы его финишировал. Я хочу пожелать Арману не стать тем человеком, к словам которого не относятся всерьёз. Потому что если он будет слишком много говорить, произойдёт то же, что с Макгрегором. В один прекрасный момент все перестали воспринимать всерьёз то, что говорит Конор. Несмотря на весь его масштаб», — сказал Камил Гаджиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
3️⃣ Рагозин назвал три самых интересных боя UFC 300
«Перейра vs Хилл – это титульный бой в тяжёлом весе, это достаточно близкий вес ко мне. Всегда интересно наблюдать за этим дивизионом. Царукян vs Оливейра – это претендентский бой, Арман – наш соотечественник, и мы в принципе знакомы. Холлуэй и Гэтжи – два таких жёстких рубаки, которые всегда устраивают зрелище и забирают бонусы», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
😱 Алекс Перейра не включил Магомеда Анкалаева в четвёрку сильнейших полутяжеловесов UFC
Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, бразилец Алекс Перейра назвал четвёрку лучших бойцов в своей весовой категории.
«Хилл не является вторым лучшим полутяжеловесом после меня. Он четвёртый. После меня идут Блахович, Прохазка и только потом Хилл.
Магомед Анкалаев? Хотелось бы доказать, что люди ошибаются, ведь многие говорят, что он побьёт меня. Настанет момент, и у меня появится возможность закрыть всем рот по поводу моей работы в партере», — сказал Перейра на YouTube-канале One Hour MMA.
Где смотреть турнир UFC 300
Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Иржи Прохазка дал прогноз на бой Джамала Хилла и Алекса Перейры
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка дал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой.
«Правда в том, что на стороне Джамала Хилла больше оружия. Пусть победит тот, кто лучше», — приводит слова Прохазки Championship Rounds.
Дата и время турнира UFC 300
Турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). Время начала – в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.
🏆 Царукян: уверен ли я, что получу титульник? Да, Уайт сказал
Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян выразил уверенность в том, что получит бой с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым, если победит бразильского спортсмена Чарльза Оливейру.
«Уверен ли я, что получу титульник, победив Оливейру? Да, Дана Уайт сказал — кто победит в нашем бою с Оливейрой, тот будет драться за титул. А если Дана что-то говорит, то обычно это случается», — заявил Арман Царукян в интервью The Schmo.
Полный кард UFC 300
- Алекс Перейра – Джамал Хилл;
- Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
- Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
- Бо Никал – Коди Брандейдж;
- Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
- Иржи Прохазка – Александар Ракич;
- Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
- Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
- Джессика Андраде – Марина Родригес;
- Холли Холм – Кайла Харрисон;
- Содик Юсуфф – Диего Лопес;
- Бобби Грин – Джим Миллер;
- Дейвесон Фигейреду – Коди Гарбрандт.