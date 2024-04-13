«Я выходил на бои с травмами». Адесанья раскритиковал дю Плесси за отказ от боя на UFC 300

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказал своё мнение о решении действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси отказаться от очного поединка на UFC 300 из-за травмы.

«Такие парни, как он, отличаются от таких, как мы. Я сам был не до конца здоров и взял время на паузу, но, когда появилась возможность поучаствовать на UFC 300, я забил на всё и согласился, ведь это, чёрт возьми, история! Но они думают по-другому.

Такие парни как я, Волкановски, Усман, — когда мы были чемпионами, мы просто дрались, несмотря ни на что. Пофиг на пояса. У меня они лежат дома. Когда я встречаюсь с фанатами, они мне всегда желают, чтобы я вернул титул. Я им отвечаю, что… какая вообще разница, я двукратный чемпион, пояса лежат у меня дома. Скоро буду трёхкратным. Но мы делаем это не ради поясов.

Я иду за их головами. Я стараюсь драться, пока всё ещё могу это делать. Он молод, сделал то, что нужно, стал чемпионом, молодец. Но он хочет держаться за это чемпионство и отдыхать, окей, это твой выбор», — заявил Адесанья на шоу MMA Hour.