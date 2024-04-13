Пётр Ян назвал соперника, с которым планирует подраться до конца 2024 года

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян раскрыл личность соперника, с которым желает успеть сойтись в поединке до конца 2024 года.

«Я надеюсь, что следующий бой будет против Марлона Веры. Конкретики нет, но рассчитываю подраться с ним до конца года», — заявил Ян на встрече с болельщиками, которую опубликовал YouTube-канал «Ушатайка».

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.