Пётр Ян рассказал, почему отказался от предложений уехать из России

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, почему отказался от предложений уехать из России.

«Меня всегда тянет домой. Менталитет так настроен. Дома родные, близкие. Ты здесь родился, вырос, здесь твой дом.

У меня было много различных разговоров и предложений о том, чтобы переехать куда-то, пожить вне России, в другую страну, где проще тренироваться, драться ближе, развитие будет происходить быстрей. Но я не принял это предложение. Я посчитал, что мне это не нужно», – сказал Ян в интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting | ММА | Интервью.

Ранее Пётр Ян рассказал о своём отношении к возможному поединку с Генри Сехудо.