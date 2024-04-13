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Алджамейн Стерлинг назвал наиболее стильных бойцов UFC

Алджамейн Стерлинг назвал наиболее стильных бойцов UFC
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Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг назвал наиболее стильных бойцов UFC.

«Трудно игнорировать Конора. Этот парень отлично справляется со своей работой, потому что всегда заботится об этом. Майкл Чендлер тоже довольно хорош. И ещё один… не буду включать себя в этот список. Думаю, у Иззи и у Камару Усмана и вправду хорошее чувство моды и стиля. Камару обладает небольшим чувством моды. Мне кажется, что у него есть стилист, который помогает готовить образы.

Что касается меня, то одежду я выбираю себе сам. Было бы круто иметь стилиста, который придавал бы больше внимания деталям и подходил с дополнительной любовью к этому процессу. Мне кажется, у меня неплохо получается подбирать себе одежду», — приводит слова Стерлинга портал Sports Illustrated.

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