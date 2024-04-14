Хамзат Чимаев высказался о выступлении Бо Никала

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Топовый боец среднего дивизиона чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался о выступлении непобеждённого американского бойца Бо Никала в бою с Коди Брандейджем.

«Эта борьба была полной ерундой», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, Бо Никал одержал победу, задушив Коди Брандейджа в середине второго раунда.

Напомним, Хамзат Чимаев провёл бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Его оппонентом был бывший обладатель титула UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман. Бой продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал Хамзат.

Стоит сказать, что изначально Хамзат должен был провести поединок с экс-претендентом на титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Однако тот был вынужден сняться, так как подхватил стафилококковую инфекцию.