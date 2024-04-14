Опрос: вам понравился UFC 300?

Сегодня в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоялся долгожданный турнир UFC 300. В одном из поединков основного карда состоялся претендентский бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Так же в одном из главных боёв вечера в лёгком весе за титул BMF сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца.

В главном поединке вечера в полутяжёлом весе бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл встретился с представителем Бразилии Алексом Перейрой. В бою за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг Алекс Перейра победил нокаутом в первом раунде.

Понравился ли вам турнир UFC 300?