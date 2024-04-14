Илия Топурия подтвердил, что свой следующий бой проведёт с Максом Холлоуэем

Испано-грузинский боец Илия Топурия подтвердил, что свой следующий бой проведёт с американцем Максом Холлоуэем.

«Для меня всё ясно. Мой следующий бой будет против Макса Холлоуэя. Поздравляю его и наслаждаюсь сегодняшним вечером. Но после боя со мной ему придётся долго возвращаться в строй», — сказал Топурия в микст-зоне.

Напомним, ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходит турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня». Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца. После него Холлоуэй заявил о желании подраться с испанским бойцом Илией Топурией.