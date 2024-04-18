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Холлоуэй: для меня важнее подраться с Топурией, чем с Макгрегором

Холлоуэй: для меня важнее подраться с Топурией, чем с Макгрегором
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Действующий обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй рассказал о своём желании подраться с Илией Топурией.

«С точки зрения наследия для меня важнее подраться с Топурией, чем с Макгрегором. Это нужно для того, чтобы вернуть себе бесспорный титул в полулёгком весе. Он побил человека, которого я не смог просчитать.

Похоже, что Илия будет моим следующим соперником, но сначала мне нужно восстановиться после схватки с Гэтжи. Этот парень бьёт как лошадь копытом», — приводит слова Макса портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Макс Холлоуэй нокаутировал бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе Джастина Гэтжи за секунду до конца поединка.

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