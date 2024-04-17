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«Трудно отказаться от этого реванша». Макс Холлоуэй — о следующем поединке

«Трудно отказаться от этого реванша». Макс Холлоуэй — о следующем поединке
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Действующий обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй готов провести поединок с бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Трудно отказаться от реванша с Конором, учитывая то обстоятельство, что он возвращается. Это будет один из самых больших боёв», — приводит слова Макса портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Макс Холлоуэй нокаутировал бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе Джастина Гэтжи за секунду до конца поединка.

Конор Макгрегор вернётся в октагон на турнире UFC 303, который состоится 29 июня. Его оппонентом станет экс-претендент на титул UFC в категории до 70 кг Майкл Чендлер.

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