Волкановски: люди стали считать, что с Максом покончено, но это не так

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

«Очевидно, что самым важным поединком в карде был бой между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи. Я говорил всемм, что не стоит сбрасывать Макса Холлоуэя со счетов. Люди говорили об их поединке так, словно эти парни находятся на совершенно разных уровнях, что для меня было шоком.

У меня не было ожиданий, что Холлоуэй отправит его в нокаут. Однако я чувствовал, что у Макса будут хорошие шансы проявить себя в поединке или даже победить. Макс ведь выигрывал в этих разменах, а потом вдруг — бум, отбой. Я этого не ожидал. У меня было предчувствие, что он выиграет, но не таким образом. Невероятное выступление. После нашего последнего боя многие люди стали считать, что с Максом покончено. Но нет, это совсем не так. Он всегда был хорош, и мы только что убедились в этом ещё раз», — приводит слова Волкановски портал BJ Penn.