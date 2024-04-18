Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Справедливое решение». Волкановски высказался о бое Царукян — Оливейра

«Справедливое решение». Волкановски высказался о бое Царукян — Оливейра
Комментарии

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски дал комментарий по поводу поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Изначально я склонялся к победе Чарльза. Многие со мной соглашались. Но Арман проявил стойкость, выбрался из нескольких сабмишенов Оливейры и одержал победу решением судей. Уважение Царукяну. И это было справедливое решение судей», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android