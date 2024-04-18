«Справедливое решение». Волкановски высказался о бое Царукян — Оливейра

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски дал комментарий по поводу поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Изначально я склонялся к победе Чарльза. Многие со мной соглашались. Но Арман проявил стойкость, выбрался из нескольких сабмишенов Оливейры и одержал победу решением судей. Уважение Царукяну. И это было справедливое решение судей», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.