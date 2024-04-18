Геннадий Ковалёв: считал тренерскую работу низшим уровнем, но судьба спустила с небес

Тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв высказался о том, чем начал заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Попробовал бизнесом заняться, открывал японский ресторан с двумя компаньонами, единственный в нашем городе. Но мы открылись в кризис, в 2008 году. Вбухали туда все деньги, всё прогорело, в долги залезли. А я говорил, что в крайнем случае, если что, пойду работать тренером. В тот момент для меня тренерская работа была низшим уровнем. Но я пошёл и сейчас ни капли не жалею, никуда не лезу, меня устраивает то, чем я занимаюсь. Я ещё учусь, для меня каждый день — новое открытие.

Где-то у кого-то подглядываю, смотрю, спрашиваю. Мне нравится работа, я получаю удовольствие. Работу надо любить и я ею живу. У меня даже семья живёт боксом. Жена полностью следит за боксом, даже обучилась спортивной нутрициологии. То есть, мы ещё ребятам подсказываем, как правильно питаться. Дочь занимается боксом, ей 15 лет. На Россию поедет по юниорам. Поэтому этот пинок меня… Судьба меня спустила с небес и направила в нужное русло. Сейчас наслаждаюсь тем, где я нахожусь», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.