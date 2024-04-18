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«BMF так не говорит». Макс Холлоуэй ответил Илие Топурии

«BMF так не говорит». Макс Холлоуэй ответил Илие Топурии
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Популярный американский боец Макс Холлоуэй ответил чемпиону UFC Илие Топурии, который ранее заявил, что станет драться с ним тогда, когда сам этого захочет.

«BMF так не говорит. BMF не сказал бы: «Я не собираюсь драться с этим парнем, если только...». Это как-то не по-мужски. Звучит совсем не так, как он пытается это донести и получается, что он говорит: «Я не собираюсь драться». BMF борется с чем угодно, с кем угодно, когда угодно, в любом весе, в любое время, и его поведение не похоже на BMF. Сейчас моя главная цель — бой с Топурией.

Люди постоянно спрашивают меня: «Что ты думаешь об Илие?» Это очень сомнительный парень. Все бойцы в нашем весе, которые претендовали на бой с Волкановски, проходили через меня. Они дрались со мной или были вынуждены драться со мной. Это тот парень, который ускользнул от меня. Не знаю как, не знаю почему, но он это сделал и получил титульный бой.

Он победил Волка, что не получилось у меня. Илия дрался с этим парнем один раз, мне двоелось драться с ним три раза. Я видел, как он говорил, что это заняло у него девять минут, в то время как у меня ушло 90 минут и у меня ничего не вышло. Что-то в этом роде. Забавно. В твоём возрасте, у меня уже была защита титула, приятель. Так что, похоже, тебе ещё предстоит кое-что наверстать», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Fighting.

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