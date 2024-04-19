Чендлер подверг критике решение Царукяна отказаться от титульного боя с Махачевым 2 июня

Экс-претендент на титул UFC в категории до 70 кг Майкл Чендлер раскритиковал решение Армана Царукяна отказаться от боя с чемпионом Исламом Махачевым 2 июня на турнире UFC 302.

«Арман просто вышел и победил Оливейру. Теперь он претендент номер один. Но не могу понять, почему он не согласился на бой с Исламом 2 июня. Я бы согласился. Чувак, этот вид спорта развивается быстро. Этот вид спорта развивается очень быстро.

2 июня вы увидите титульный бой в лёгком весе. А затем, пару недель спустя, вы увидите самый масштабный бой между мной и Конором, который будет намного серьёзнее поединка Махачева и Порье. Если надо, то мы с Конором спустимся в лёгкий вес. Спорт развивается быстро, поэтому ты должен использовать свои возможности и не упускать их», — приводит слова Чендлера портал MMA News.