Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 3 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер подверг критике решение Царукяна отказаться от титульного боя с Махачевым 2 июня

Чендлер подверг критике решение Царукяна отказаться от титульного боя с Махачевым 2 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в категории до 70 кг Майкл Чендлер раскритиковал решение Армана Царукяна отказаться от боя с чемпионом Исламом Махачевым 2 июня на турнире UFC 302.

«Арман просто вышел и победил Оливейру. Теперь он претендент номер один. Но не могу понять, почему он не согласился на бой с Исламом 2 июня. Я бы согласился. Чувак, этот вид спорта развивается быстро. Этот вид спорта развивается очень быстро.

2 июня вы увидите титульный бой в лёгком весе. А затем, пару недель спустя, вы увидите самый масштабный бой между мной и Конором, который будет намного серьёзнее поединка Махачева и Порье. Если надо, то мы с Конором спустимся в лёгкий вес. Спорт развивается быстро, поэтому ты должен использовать свои возможности и не упускать их», — приводит слова Чендлера портал MMA News.

Материалы по теме
Майкл Чендлер: это будет последний раз, когда вы увидите Конора Макгрегора в октагоне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android