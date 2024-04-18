Майкл Чендлер: это будет последний раз, когда вы увидите Конора Макгрегора в октагоне

Американский боец UFC Майкл Чендлер высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Ирландии Конором Макгрегором.

«Есть шанс, что это будет величайшее возвращение в истории спорта. Возвращение крупнейшей звезды. Вот почему вы должны купить платную трансляцию. Или другой вариант, более вероятный — я абсолютно

уничтожу этого чувака и устрою ему избиение библейских масштабов, и это будет последний раз, когда вы увидите Конора Макгрегора в октагоне», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

Напомним, 14 апреля на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же, в свою очередь, не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.