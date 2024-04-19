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Райан Гарсия провалил взвешивание к поединку против Девина Хейни

Райан Гарсия провалил взвешивание к поединку против Девина Хейни
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Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия (24-1, 20 KO) не смог уложиться в весе на официальной процедуре взвешивания к поединку против чемпиона WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни (31-0, 15 KO).

Гарсия должен был показать на весах не более 63,5 кг. Однако превысил этот лимит на 1,4 кг. Согласно имеющейся информации, команды боксёров ведут переговоры.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.

Хейни в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у ещё одного соотечественника, Реджиса Прогрейса.

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