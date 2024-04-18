Гарсия — о бое с Хейни: вырублю его нахрен во втором раунде и отправлюсь на вечеринку

Звёздный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия (24-1, 20 KO) высказался по поводу предстоящего поединка с Девином Хейни.

«Я быстрый. Я сильный. Вы видели, как он работает. Я могу делать это весь день. У меня огромная мотивация, и я готов уничтожить этого ублюдка.

Вы все не говорили о Майке Тайсоне, когда он был таким. Теперь вы все его уважаете. Так что вы должны уважать меня. Я видел всякое дерьмо, которое не должен был видеть, но теперь я убийца.

Я знаю, что выиграю. Вы, парни, даже в пинг-понг не можете играть в обезвоженном состоянии, не говоря уже о том, чтобы драться на глазах у миллионов людей. Факт.

Это будет отличное представление. У меня кое-что для вас запланировано. Я говорю о своём выходе, о выступлении, театральных постановках, а затем о ринге. Будет интересный первый раунд. Я прощупаю его, посмотрю на его действия, а потом начну его бить. Через 30 секунд он будет в нокдауне. Во втором раунде я вырублю его нахрен, и мы все отправимся на вечеринку», — приводит слова Гарсии BoxingScene.