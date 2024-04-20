Андрей Корешков выиграл у Магомеда Умалатова решением судей на турнире PFL 3 в Чикаго
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Сегодня, 20 апреля, российский боец Андрей Корешков решением судей победил соотечественника Магомеда Умалатова на турнире регулярного сезона PFL 3 на «Винтраст-Арене» (Чикаго).
PFL 2024. PFL 3, Чикаго, США
Андрей Корешков - Магомед Умалатов (W)
20 апреля 2024, суббота. 06:50 МСК
Андрей Корешков
Окончено
UD
Магомед Умалатов
Лига профессиональных бойцов (PFL) — американская лига смешанных единоборств, основанная в 2017 году и запущенная в 2018 году. Это первая крупная организация ММА, в которой отдельные спортсмены соревнуются в регулярном сезоне, после сезона и чемпионата, а не круглогодично.
PFL проводит бои в шести весовых категориях: полулёгкий, женский лёгкий вес, лёгкий, полусредний вес, полутяжёлый вес и супертяжёлый вес.
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