Андрей Корешков выиграл у Магомеда Умалатова решением судей на турнире PFL 3 в Чикаго

Сегодня, 20 апреля, российский боец Андрей Корешков решением судей победил соотечественника Магомеда Умалатова на турнире регулярного сезона PFL 3 на «Винтраст-Арене» (Чикаго).

Лига профессиональных бойцов (PFL) — американская лига смешанных единоборств, основанная в 2017 году и запущенная в 2018 году. Это первая крупная организация ММА, в которой отдельные спортсмены соревнуются в регулярном сезоне, после сезона и чемпионата, а не круглогодично.

PFL проводит бои в шести весовых категориях: полулёгкий, женский лёгкий вес, лёгкий, полусредний вес, полутяжёлый вес и супертяжёлый вес.