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В США заблокировали гонорар Армана Царукяна за UFC 300, названа причина

В США заблокировали гонорар Армана Царукяна за UFC 300, названа причина
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Известный российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян не получил гонорар за участие в турнире UFC 300. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист MMA Junkie Нолан Кинг.

Сообщается, что Атлетическая комиссия Невады заблокировала гонорар спортсмена из-за инцидента с фанатом во время турнира. Напомним, во время выхода в октагон один из болельщиков показал Царукяну средний палец, после чего Арман решил ударить обидчика.

Впоследствии болельщик принёс россиянину извинения, а Царукян, в свою очередь, откликнулся на его просьбу и пообещал купить билеты на UFC 303, где проведёт поединок экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

На UFC 300 Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру.

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