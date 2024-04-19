«Помните, как Хабиб схватил Лобова?» Конфликт с болельщиком обошёлся Царукяну очень дёшево

Юбилейный турнир UFC 300 запомнился не только яркими нокаутами и громкими вывесками, но и инцидентом с участием Армана Царукяна и одного из болельщиков, которые посетили турнир.

Во время выхода на бой с Чарльзом Оливейрой Арман отреагировал на неприличный жест болельщика и едва не ввязался с ним в драку. Уже после боя Царукян объяснил: «Он показал мне средний палец и хотел меня ударить. Я попытался ударить его в ответ. Ты можешь показать мне средний палец с расстояния в 200 метров – я не смогу тебя ударить. Но если ты рядом – удар летит на автомате. Я из России. Так что не делайте так. Иначе я здесь в тюрьму сяду».

А Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что, возможно, инцидент обернётся судебным разбирательством. Зато бывший двойной чемпион Даниэль Кормье был практически в восторге: «Помните, когда Хабиб схватил Артёма Лобова? Он схватил его за лицо и отшлёпал, потому что тот парень слишком много болтал. А теперь Царукян ударил фаната. У Армана и Хабиба много общего с точки зрения менталитета».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Арман и сам ожидал, что у него будут проблемы из-за случившегося, но не сильно переживал. Боец обсудил инцидент лишь с менеджером: «Со мной говорил мой менеджер. Он сказал: «Не делай так больше, потому что в следующий раз хейтеров может стать ещё больше и ты потратишь свою энергию впустую». Я ответил: «Хорошо, понял».

В итоге всё дело обошлось и без суда, и без каких-либо разбирательств. Болельщик по имени Оубед Ардон сразу заверил, что с его стороны никаких претензий нет ни к Царукяну, ни к UFC. После турнира с фанатом поговорили представители портала Bloody Elbow: «Я не буду подавать в суд. У меня даже мысли такой не было. Первая мысль, которая пришла мне в голову: «Надеюсь, меня не выгонят с турнира». Я бы хотел извиниться перед Арманом — я спровоцировал его, показав средний палец. Я пил весь день и был не в адекватном состоянии. Я первый раз был на турнире UFC, и это было абсолютно невероятно. Я рад, что инцидент оказался не таким уж жутким. Хочу прояснить: я не толкал Армана, не оскорблял, я просто показал ему средний палец. Поздравляю Армана с потрясающим выступлением и желаю удачи в титульном бою».

Позже фанат ещё обратился к Дане Уайту с просьбой устроить ему и друзьям бесплатный проход на UFC 303, где состоится возвращение в октагон Конора Макгрегора.

С Царукяном болельщику тоже удалось связаться: «Да, он извинился передо мной, и хорошо, что он это сделал. Но он попросил меня достать ему билеты на турнир UFC, где будет драться Конор. Так что я должен подарить ему билет».

Арман Царукян Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Интервьюер Армана метко отметил, что билет обойдётся дешевле судебного процесса. Теперь Царукян может продолжать праздновать победу над Чарльзом Оливейрой и готовиться к титульному бою. Арман является претендентом номер один, последние его интервью уже посвящены действующему чемпиону Исламу Махачеву. Главное, в следующий раз быть сдержаннее, а то фанат может оказаться куда менее сговорчивым.