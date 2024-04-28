«Есть царапинки, которые расстраивают». Молодая звезда сборной России — про красоту и бокс

В субботу завершился женский турнир на чемпионате Европы по боксу, проходящем в Белграде. Хотя в финал вышли сразу 10 представительниц России, с золотыми медалями получилось не всё гладко — только три девушки добились первого места. Но этого хватило, чтобы выиграть общий командный зачёт. Сразу после церемонии награждения мы поговорили с Еленой Бабичевой — одной из наших звёздочек, которая остановилась в шаге от золота чемпионата Европы.

— Твой бой получился очень близким, но всё-таки только серебро. Какие сейчас ощущения?

— Я надеялась на золотую медаль, если честно. Думала и была даже уверена, что выиграла поединок, но получилось так, как получилось. Моя соперница (сербка Кристина Калухова. — Прим. «Чемпионата») была девочка местная, вот она и победила.

— Считаете, что всё решило домашнее судейство?

— Да-да, считаю, что так. Первый раунд немножко я проспала, зато потом выиграла два, третий так и вообще вчистую.

— Такая неудача долго не будет отпускать?

— На самом деле, я очень долго стремилась к тому, чтобы вообще выступить на чемпионате Европы. Ведь я всегда на чемпионате России была третья, вторая, недавно только начала выступать по женщинам. И для меня большая удача уже просто находиться, выступать здесь. Я очень благодарна, что мне дали шанс.

Конечно, я очень расстроена итоговым результатом, ведь я надеялась на золотую медаль. Ну, значит, мне нужно больше работать, больше качаться, как я поняла. Чтобы ударить — и выиграть.

Елена Бабичева Фото: Из личного архива спортсменки

— Может, помешали эмоции? Ведь это был большой и важный финал.

— Скорее нет, ведь самым сложным для меня был первый бой на турнире. Я очень долго ждала, из-за этого было волнение в ринге. Сейчас же особого волнения не было, я спокойно разминалась перед боем. Понятно, что был мандраж, но в пределах разумного.

— Не снижается ли мотивация из-за отсутствия шансов попасть на Олимпиаду?

— На самом деле нет. Сейчас очень много турниров, в которых можно участвовать. У нас будут Игры дружбы, это что-то вроде Олимпийских игр, плюс другие соревнования. Так что мы не расстраиваемся, идём вперёд.

— Как относитесь к спортсменам, которые поедут на Игры под нейтральным флагом?

— Ни в коем случае не осуждаю тех, кто поедет на ОИ под нейтральным флагом. У каждого своё мнение. Просто мне кажется, что, когда ты представляешь свою страну с флагом и гимном — это намного круче, что ли. Я бы не поехала без флага и гимна, но это личное дело каждого спортсмена. Бывает такое, что человек всю жизнь мечтает поехать на Олимпийские игры, много лет туда стремится, и ему уже никакие преграды не страшны.

— В сборной России очень красивые девушки. Но бокс зачастую связан с травмами лица. Нет ли во время боя некоторого дискомфорта, страха за внешность?

— Я очень давно в боксе и в сборной. Начинала ещё в команде девочек, потом юниорские, женские выступления. Я постоянно на сборах, да и уже замужем (улыбается). Кстати, синяки у меня, может, только раз пять за карьеру и были. Понятно, что иногда есть какие-то царапинки, сечки, которые расстраивают. Но это спорт, ты его сам выбираешь и отлично понимаешь, ради чего это всё.

— Бои на голых кулаках, в которых сейчас всё больше девушек, нравятся?

— Вот это сразу нет, 100%. Считаю, что это не спорт, это драка. Мы боксируем, это олимпийский вид спорта. А кулачные бои — это не спорт, не бокс, просто драка. Это моё мнение. В боях на голых кулаках зачастую побитые девчонки, которые плохо разговаривают, друг друга посылают. Мне кажется это ужасным и вообще не нравится.

Женский бой на голых кулаках Фото: Alex Menendez/Getty Images

— Зачастую болельщики-мужчины и даже спортсмены критикуют женские единоборства, не считая их полноценными. Отсюда все эти шутки про кухню, борщ и так далее. Ситуация меняется?

— Знаете, раньше этого было много. А сейчас у меня в соцсетях множество сообщений, где мужчины пишут: знаете, а мы теперь смотрим только женский бокс. Мужчинам нравятся, что мы очень жёсткие, дерзкие.

На самом деле я тоже такое замечаю. Парни в ринге друг друга случайно в затылок ударят, извиняться начинают. А у девушек такого нет: на спаррингах, в ринге очень серьёзная спортивная агрессия. Поэтому в последнее время меня скорее поддерживают мужчины, нежели критикуют. Это радует.

А женское или не женское дело… Пусть женщина решает. Если есть характер, стимул и желание — пусть идёт заниматься боксом или другими единоборствами. Зачем быть против?