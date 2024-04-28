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Глухов: недооценил Минеева, думал, ему будет сложнее

Глухов: недооценил Минеева, думал, ему будет сложнее
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Российский боец Константин Глухов прокомментировал поражение в кикбоксёрском поединке с соотечественником Владимиром Минеевым, который состоялся сегодня, 28 апреля, в Ульяновске. Напомним, Минеев победил единогласным решением по итогам пяти раундов.

«Ещё раунд или два смог бы провести. Честно признаюсь, я немного недооценил Минеева. Думал, ему будет сложнее в этом весе и он будет медленнее. Он попадал больше, перебил ногами, я согласен с поражением», — сказал Глухов после выступления.

По правилам кикбоксинга Минеев также побеждал бывшего чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо, а также соотечественника Ивана Штыркова, известного по выступлениям в MMA-промоушенах RCC и ACA.

Ранее Камил Гаджиев назвал сроки боксёрского поединка Минеев — Исмаилов.

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