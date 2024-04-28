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Минеев высказался о завершении бойцовской карьеры после победы над Глуховым

Минеев высказался о завершении бойцовской карьеры после победы над Глуховым
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Именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев, сегодня, 28 апреля победивший в кикбоксёрском бою соотечественника Константина Глухова, не исключил, что завершит бойцовскую карьеру уже в этом году.

«Завершу ли карьеру в Ульяновске? Я планировал в этом году завершать бойцовскую карьеру. Год ещё не закончился. Дома боксировать очень волнительно, нужно будет подумать», — сказал Минеев после выступления.

По правилам кикбоксинга Минеев также побеждал бывшего чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо, а также соотечественника Ивана Штыркова, известного по выступлениям в MMA-промоушенах RCC и ACA.

Ранее Камил Гаджиев назвал сроки боксёрского поединка между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

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