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Виктор Фархутдинов: нам доверили выступить под флагом и гимном, стыдно было не выигрывать

Виктор Фархутдинов: нам доверили выступить под флагом и гимном, стыдно было не выигрывать
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о выступлении национальной команды на прошедшем чемпионате Европы в Белграде (Сербия). Напомним, мужская сборная завоевала восемь золотых и одну серебряную медаль.

«Нам доверили честь, мы достойно выступили под флагом и гимном. Стыдно было не выигрывать. Все, кто сегодня выходил, отдали все силы. Где-то маленько не получилось, у Джамбулата. Он делал вес, ему чуть-чуть не хватило. Рад и благодарен тому, что у нас есть такая команда. Будем ещё добавлять», — сказал Фархутдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Чемпионат Европы — 2024 по боксу среди мужчин и женщин прошёл в Белграде с 18 по 28 апреля.

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