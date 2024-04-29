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Бой Джейка Пола и Майка Тайсона будет официальным, нокауты разрешены

Бой Джейка Пола и Майка Тайсона будет официальным, нокауты разрешены
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Атлетическая комиссия штата Техас подтвердила официальный статус боксёрского поединка между звёздным видеоблогером Джейком Полом и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

Результат поединка, рассчитанного на восемь раундов, будет занесён в рекорды бойцов. Ниже приведёт список некоторых правил:

1) нокауты разрешены;
2) размер перчаток – 14 унций;
3) без шлемов.

Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США). На счету Пола в профессиональном боксе девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение.

Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду.

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