Бой Джейка Пола и Майка Тайсона будет официальным, нокауты разрешены

Атлетическая комиссия штата Техас подтвердила официальный статус боксёрского поединка между звёздным видеоблогером Джейком Полом и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Результат поединка, рассчитанного на восемь раундов, будет занесён в рекорды бойцов. Ниже приведёт список некоторых правил:
1) нокауты разрешены;
2) размер перчаток – 14 унций;
3) без шлемов.
Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США). На счету Пола в профессиональном боксе девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение.
Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду.