Российских боксёров на Олимпиаде не будет. За рубежом снова наплевали на старания IBA

Международная боксёрская ассоциация (IBA) на протяжении долгого времени боролась за то, чтобы наши спортсмены всё-таки поехали на Олимпийские игры в Париже. Но, кажется, для этого слишком много преград. Все боксёры с нетерпением ждали решения от Спортивного арбитражного суда (CAS). Он рассматривал жалобу от IBA на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании признания. Говоря откровенно, шансы на положительный исход оценивались довольно высоко. Но итоговый вердикт стал сильнейшим ударом по всем ожиданиям.

Статус и признание были утеряны в июне 2023 года. Именно тогда и состоялось голосование. В результате Международная боксёрская ассоциация была лишена статуса признанной. Затем представители IBA обратились в Спортивный арбитражный суд с апелляцией для пересмотра данного решения. Они настаивали в суде на том, чтобы приостановить действие предложений МОК до вынесения окончательного решения. Но, к сожалению, в CAS доводы Умара Кремлёва и других представителей IBA не приняли.

Сразу же в МОК подготовили заявление по итогам вынесенного решения. И восприняли эти новости с очевидной радостью. Складывается ощущение, что в организации опасались положительного исхода апелляции, а теперь выдохнули с облегчением: «МОК приветствует решение CAS отклонить апелляцию IBA. В своём окончательном решении CAS отметил, что на дату принятия обжалуемого решения IBA не выполнила условия, установленные МОК для признания».

На чём же были основаны доводы CAS? И это объяснили в МОК. Они указали на конкретные пункты, по которым Спортивный арбитражный суд принимал решение: «IBA не повысила свою финансовую прозрачность и устойчивость, в том числе за счёт диверсификации доходов. IBA не изменила свой процесс, связанный с рефери и судьями, чтобы обеспечить его целостность, включая период мониторинга собственных соревнований IBA в преддверии Олимпийских игр в Париже 2024 года. IBA не обеспечила полную и эффективную реализацию всех мер, предложенных группой по реформе управления, созданной МОК, включая изменение культуры».

Стоит отметить, что все эти доводы выглядят натянуто. IBA проделывала огромную работу по тому, чтобы наши спортсмены всё-таки оказались на Олимпиаде. А сам вердикт просто растоптал все старания. При этом глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов уверен, что ничего особенно не поменяется. Он лишний раз напомнил, с чем именно связана предвзятость в отношении IBA.

Эдуард Кравцов глава тренерского совета сборной России по боксу «Для наших боксёров ничего не поменялось. Это чисто политическая история. Отношение МОК к России. Не думаю, что что-то изменилось и для IBA. Организация живёт самостоятельной насыщенной жизнью. Количество стран-членов увеличивается. Как можно не уважать мнение 200 стран мира? Это неуважение к спортсменам, тренерам, спортивным функционерам. Это полная ангажированность».

Кроме того, Кравцов призвал не особенно рассчитывать на то, что ситуация поменяется, если сменится руководство МОК. Напротив, он напомнил о главных проблемах, которые преследуют организацию на протяжении последних лет: «Бах – пешка в большой политической игре. Потом придёт другая пешка. Сам МОК себя исчерпал, превратился в ручной политический инструмент для неугодных стран. Если позиция поменяется, то поменяется и ситуация. А кто стоит у руля, не так и важно».

ЭДУАРД КРАВЦОВ Фото: РИА Новости

И всё-таки решение CAS изменило будущее любительского бокса на долгие годы вперёд. Если бы вердикт был положительным, а российские спортсмены поехали бы на Олимпиаду, процесс отдаления IBA и МОК мог бы остановиться. А после реакции комитета ситуация может стать критичной. Теперь организация окончательно сосредоточится на собственном развитии и создании альтернативных турниров. И складывается ощущение, что Олимпиада со временем может серьёзно подорвать свой статус.